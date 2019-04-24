В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе

МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев, передает «РИА Новости».

«Жарить шашлыки можно, но соблюдая меры противопожарной безопасности». — сказал он.

По словам Еникеева, запрет на разведение огня могут установить из-за особого противопожарного режима в регионе. Также он отметил, что в предстоящие майские праздники из-за повышенных рисков МЧС будет работать в режиме повышенной готовности.

Как ранее подчеркивали в ведомстве, при использовании мангала в радиусе 2 м от источника огня не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей, расстояние до строений должно составлять не менее 5 м, а зону вокруг мангала нужно на 10 м очистить от сухой растительности и мусора.