В Крыму оставленные Украиной истребители сравнили с «хромыми утками»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью «РИА Новости» рассказал о состоянии оставленных Украиной в Крыму истребителей МиГ-29. По его словам, они безвозвратно потеряны как боевые единицы.

Он отметил, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году порядка десяти истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины остались на авиабазе Бельбек и пришли в полную негодность за пять лет.

«Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года. Российские военнослужащие лишь охраняют и обеспечивают пожаробезопасности украинской военной техники», — рассказал Белик.

Как уточнил депутат, эти самолеты находятся на площадках возле моря и за все это время им ни разу не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускались их электроприборы и двигатели. «Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток — стойки шасси и колеса у них отжили свое», — добавил парламентарий.