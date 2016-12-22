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Минобороны перебросит в Крым с Кубани более 10 истребителей
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Минобороны перебросит в Крым с Кубани более 10 истребителей
Политика, 15:34
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Минобороны перебросит в Крым с Кубани более 10 истребителей

Более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2 22 декабря совершат перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на крымский аэродром Бельбек после завершения его реконструкции. Об этом сообщает Минобороны России, передает «Интерфакс».

Ремонтные работы на аэродроме начались весной 2018 года. Как отмечает военное ведомство, сейчас на крымском аэродроме завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадок специального назначения.

Киев показал фото возведения второй полосы в аэропорту у Севастополя
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О том, что на аэродроме появится вторая взлетная полоса, в марте сообщал глава пресс-службы аэропорта Симферополя Игорь Лаптев.

Аэропорт Бельбек был построен в 1941 году как военный аэродром, во времена СССР там базировалась истребительная авиация. С 2002 года Бельбек получил статус международного аэропорта. После референдума о присоединении Крыма к России в 2014 году аэродром обслуживал только Военно-воздушные силы РФ, гражданские рейсы оттуда не осуществлялись. Минобороны России разместило там 38-й истребительный авиаполк.
 

Теги: Минобороны , Бельбек , истребители
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