Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В надзорном ведомстве отметили, что в России, по примерным подсчетам, ежегодно производится около 5,5 млн т переработанного питьевого молока, 3 млн т кисломолочных продуктов и 400 тыс. т мороженого. «Молочная продукция также входит в десятку основных товарных позиций, экспортируемых за рубеж», — говорится в сообщении.

При этом, как заявили в Россельхознадзоре, на молочный сектор приходится значительная доля фальсификата. По данным ведомства, в минувшем году 21,6% из общего объема молочной продукции оказался фальсифицирован. «Каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу», — выяснили специалисты.

В середине апреля Россельхознадзор назвал регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции. По его данным, лидерами антирейтинга стали Сахалин, Ямало-Ненецкий округ (ЯНАО) и Астраханская область.