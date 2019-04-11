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Названы регион с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции

На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и Астраханского зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции. Об этом сообщается в документе Россельхознадзора, поступившем в РБК.

Так, в Сахалинской области 10 из 10 исследованных партий молочной продукции оказались фальсифицированными. В ЯНАО округе данный показатель чуть ниже — 73,47%, в Астраханской области — 71,79%. Топ-5 основных потребителей фальсификата замыкают Мурманская область (60,71%) и Ханты-Мансийский автономный округ (59,65%).

Среди производителей фальсификата молочной продукции в первую пятерку входят Сахалинская область (100%), Астраханская область (85,19%), Кабардино-Балкарская Республика (52,36%), Челябинская область (50,75%) и Новосибирская область (45,98%).

Корреспондент РБК передает, что замглавы Россельхознадзора Николай Власов заявил журналистам, что ведомство беспокоит ситуация с производством и оборотом фальсификата в Сахалинской области. Он также отметил, что некоторые недобросовестные производители поступают более «мудро»: производят продукцию в одном регионе, а сбывают ее в другом.

Так, Москва и Московская область попали в список производителей фальсификата. В столице выявлено 44,44% фальсификата от исследованных партий, тогда как в области — 39,63%.

По словам Власова, всего за 2018 год Россельхознадзор проверил 16,9 тыс. партий молочной продукции, из которых 21,62% не соответствовали заявленному производителем качественному составу.

Теги: молочная продукция, фальсификат, оборот, регионы, Россельхознадзор
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