Савченко заявила о готовности возглавить Минобороны или МИД Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что при новом президенте Владимире Зеленском она могла бы возглавить Минобороны или МИД. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».

«Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел», — сказала она. Депутат отметила, что еще не общалась с избранным главой государства напрямую.

Ранее Савченко посоветовала Владимиру Зеленскому прежде всего «состояться как лидеру». Она рекомендовала ему быть внимательным к мнению советников. Только после этого Зеленский сможет в качестве нового президента «защитить Украину от внешних геополитических влияний как с Востока, так и с Запада», подчеркнула Савченко.

На Украине Савченко вместе с экс-директором центра «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном обвиняют в попытке устроить несколько терактов в Киеве с целью покушения на украинские власти. Они были арестованы весной прошлого года. 16 апреля их освободили из-под стражи, так как истек срок меры пресечения, которую не стали продлевать. Заседание суда состоится 31 мая.