Савченко обвинила украинские власти в слежке за ней

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинские власти следят за ней, из-за чего она опасается за свою жизнь. Об этом она рассказала после заседания Броварского суда по ее делу, видеотрансляция которого опубликована на странице Савченко в Facebook.

«За мной и однопартийцами власть ведет слежку <...> Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки», — заявила депутат.

Савченко вместе с экс-директором центра «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном обвиняют в попытке устроить несколько терактов в Киеве с целью покушения на украинские власти. Они были арестованы весной прошлого года. 16 апреля их освободили из-под стражи, так как истек срок меры пресечения, которую не стали продлевать.

В конце апреля Рубан уехал из Украины. Броварский суд начал новое заседание по их с Савченко делу 7 мая. Обвинение потребовало арестовать Савченко. Ее защита выступила против такого ходатайства, так как на заседании не было адвокатов Рубана. В связи с этим суд перенес слушания на 31 мая.