«Росконгресс» прокомментировал сообщения об участии Мадуро в ПМЭФ-2019

«Росконгресс» прокомментировал сообщения об участии Мадуро в ПМЭФ-2019

«Росконгрессу» не известно, будет ли президент Венесуэлы Николас Мадуро участвовать в Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

«Фонд «Росконгресс» не располагает официальной информацией об участии президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ПМЭФ-2019», — сообщили РБК в дирекции фонда по работе со СМИ.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Мадуро может посетить Санкт-Петербург для участия в форуме, сообщали «РИА Новости».

«Мы пока не знаем точный состав делегации, надеемся, что президент сможет посетить форум, ему бы хотелось поехать в Петербург и увидеться с Путиным», — заявил он.