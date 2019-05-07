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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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«Росконгресс» прокомментировал сообщения об участии Мадуро в ПМЭФ-2019

«Росконгрессу» не известно, будет ли президент Венесуэлы Николас Мадуро участвовать в Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

«Фонд «Росконгресс» не располагает официальной информацией об участии президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ПМЭФ-2019», — сообщили РБК в дирекции фонда по работе со СМИ.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Мадуро может посетить Санкт-Петербург для участия в форуме, сообщали «РИА Новости».

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«Мы пока не знаем точный состав делегации, надеемся, что президент сможет посетить форум, ему бы хотелось поехать в Петербург и увидеться с Путиным», — заявил он.

В этом году ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня.

В марте Financial Times писала, что из-за ареста главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майла Калви инвесторы из США и американские чиновники планируют бойкотировать ПМЭФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что в Кремле видят большой интерес к форуму участников из разных стран, в том числе из Соединенных Штатов.

Теги: новости РБК, Николас Мадуро, ПМЭФ, «Росконгресс»
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