Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию на ПМЭФ в 2019 году

Президент России Владимир Путин на саммите лидеров стран из G20 встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и пригласил его поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году, сообщается на сайте Кремля.
«Глава Российского государства, в частности, пригласил китайского лидера посетить Россию и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в следующем году», — говорится в сообщении.
Как сообщает ТАСС, президент России заявил, что если у председателя КНР удастся вписать ПМЭФ в свой график, то его будут рады видеть там в качестве главного гостя. Как сообщает агентство, Си Цзиньпин принял приглашение.
Кроме того, лидер КНР в ответ пригласил Путина на второй саммит «Один пояс, один путь», который пройдет в Китае в конце апреля. «Уверен, что совместные тесные контакты выведут китайско-российские отношения на новый уровень», — сказал он на встрече с президентом России.