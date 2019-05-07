ФСБ задержала в Крыму организаторов сети подпольных казино

В Крыму пресечена деятельность сети подпольных казино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

«15 человек задержаны, которые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», — говорится в сообщении. Они действовали в Керчи.

Как отметили в ФСБ, злоумышленники использовали программные возможности онлайн-казино, сервер которого расположен в США. По их месту жительства и работы, а также в незаконных игорных залах изъяты бухгалтерия, серверы с видеозаписями работы казино, компьютерная техника, деньги.

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 171.2 УК).