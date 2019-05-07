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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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ФСБ задержала в Крыму организаторов сети подпольных казино

В Крыму пресечена деятельность сети подпольных казино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

«15 человек задержаны, которые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», — говорится в сообщении. Они действовали в Керчи.

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Как отметили в ФСБ, злоумышленники использовали программные возможности онлайн-казино, сервер которого расположен в США. По их месту жительства и работы, а также в незаконных игорных залах изъяты бухгалтерия, серверы с видеозаписями работы казино, компьютерная техника, деньги.

Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 171.2 УК).

В конце марта сотрудники ФСБ и МВД задержали на полуострове 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы, которые работали в Керчи и в Севастополе. Организаторами казино были двое россиян 1989 и 1984 годов рождения.

Теги: ФСБ, подпольное казино, Крым
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