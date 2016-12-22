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Более 100 человек задержали по делу о нелегальных казино в Москве
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Более 100 человек задержали по делу о нелегальных казино в Москве
Общество, 12:17
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Более 100 человек задержали по делу о нелегальных казино в Москве
Следователи раскрыли и ликвидировали одно из крупнейших, по их данным, преступных сообществ, которое под вывесками букмекерских контор занималось незаконным игорным бизнесом в Москве
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета (СКР) совместно с управлением «К» ФСБ, которое занимается банковскими преступлениями, и полицией ликвидировали преступную группу, которая долгое время занималась организацией незаконного игорного бизнеса в Москве. Об этом сообщила РБК старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

По ее словам, это одна из крупнейших сетей незаконных казино. Следователи пришли к выводу, что с мая 2016 года члены этого сообщества проводили азартные игры вне специализированных игорных зон под видом легальной деятельности букмекерской конторы «Панорама», которая работает под вывесками «Грин Бет», «ЮнионБет» и «ВинЛайн».

Силовики пресекли деятельность 15 игровых клубов и казино, а также провели более 80 обысков в офисах и жилых помещениях. Было задержано более 100 человек, из них 47 уже планируют предъявить обвинения и заключить под стражу. Уточняется, что среди задержанных — руководитель преступного сообщества А.Е.Бажанов. 

«В преступном сообществе действовала строгая конспирация, низовые члены ОПС не знали руководителей, связь с которыми осуществлялась посредством современной IP-телефонии и мессенджеров. Роли соучастников были четко распределены, существовала строгая иерархия, руководителя преступной организации знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц», — уточнила Иванова.

Игорный бизнес приносил каждый месяц сотни миллионов рублей. Руководители сообщества владеют недвижимостью в престижных загородных поселках Московской области и автомобилями премиум-класса, рассказали в столичном СКР.​

Против них было заведено уголовное дело по ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (за организацию преступного сообщества и участие в нем). В одно производство следователи объединили 12 уголовных дел.

Авторы: Анна Трунина, Максим Солопов.
Теги: Москва , казино , задержание
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