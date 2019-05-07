В Пятигорске более 500 детей прошли в «Параде дошкольных войск»

В Пятигорске более 500 детей прошли в «Параде дошкольных войск»

Более 500 воспитанников детских садов приняли участие в «Параде дошкольных войск» в Пятигорске, сообщается на сайте города.

Дети в костюмах пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер прошли маршем на площади у Вечного огня. Парад принял мэр Пятигорска Андрей Скрипник.

«Знаю, что приятные хлопоты начались задолго до парада: участники готовили костюмы, репетировали, старались сделать все творчески, красиво, на совесть. И сегодня мы видим — удалось! Здесь сотни юных горожан, и значит, связь поколений жива и неразрывна», — сказал Скрипник.

Такой парад в Пятигорске проводят впервые и, по словам мэра, «у него есть шансы стать еще одной доброй городской традицией».

На площади дошкольники спели «Катюшу», прочли стихи о победе и исполнили танец «Маки» в память о погибших на войне.