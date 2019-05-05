Небензя принял участие в «Бессмертном полке» в Нью-Йорке

В Нью-Йорке 4 мая прошла акция «Бессмертный полк» в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Шествие началось на набережной Гудзона и завершилось в Бэттери-Парк.

В акции принял участие постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, он нес портрет своего отца Алексея. «Я очень рад видеть такой большой марш в Нью-Йорке. Хорошо, что эта потрясающая акция переросла границы России и проходит во многих городах мира», — заявил он.

«Победа в Великой Отечественной войне вошла в наше ДНК, в наш генотип, это невозможно выдавить из нас — не потому, что мы любим ворошить прошлое, а потому, что чувствуем неразрывную связь с ним, — сказал постпред, выступая перед участниками акции. — Хорошо, что здесь присутствует молодое поколение, дети, которые, наверное, не видели людей, чьи портреты они несут. Но эта та связь поколений, которую надо беречь».

Как передает ТАСС, всего в акции приняли участие более 2 тыс. человек. Шествие проходит в Нью-Йорке пятый раз.