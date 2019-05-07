Членов экипажа загоревшегося в Шереметьево лайнера перевели из реанимации

Четырех членов экипажа, пострадавших при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» 5 мая перевели из реанимации в обычную палату, передает ТАСС слова директора НИИ имени Н.В. Склифосовского Сергея Петренко.

По его словам, все они находились в состоянии средней тяжести и после выписки смогут вернуться к работе.

Всего госпитализировали десять пострадавших. Четверо из них находились в институте Склифосовского, ночью 6 мая в тяжелом состоянии туда направили еще одного пострадавшего. Остальные находятся в центре Вишневского. Его директор Амиран Ревишвили рассказал 7 мая, что у всех пациентов наблюдается «минимальная положительная динамика».

Вечером 5 мая в Шереметьево аварийно приземлился самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100. При посадке у него подломились стойки шасси, и он загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.