Главред WikiLeaks и Памела Андерсон сообщили о состоянии Ассанжа в тюрьме

Главред WikiLeaks и Памела Андерсон сообщили о состоянии Ассанжа в тюрьме

Главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон вместе с актрисой Памелой Андерсон посетили сооснователя проекта Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме. Об этом пишет The Guardian.

По словам Храфнссона, Ассанж потерял в весе, однако «его дух силен, и это самое важное». Как добавляет Daily Mail, главред WikiLeaks заявил, что «был шокирован», когда увидел журналиста Ассанжа в «серьезно охраняемой тюрьме».

«Это не правосудие. Это мерзость. Кто-то сказал, что вы можете судить о цивилизованности общества, посещая его тюрьмы. <...> Это должно закончиться, будет борьба», — заключил Храфнссон.

Андерсон в свою очередь заявила, что Ассанж «невиновный человек», который «никогда не совершал преступных актов».