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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Минэнерго предложило изменить законодательство из-за «грязной нефти»

Глава Министерства энергетики Александр Новак рассказал, что готовы предложения об изменении законодательства, которые не допустят ухудшения качества российской нефти. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает корреспондент РБК.

Новак отметил, что министерства и ведомства проанализировали действующую нормативно-правовую базу и подготовили предложения о том, как ее изменить. По его словам, комиссия считает нужным изменить ГОСТы и расширить перечень показателей качества нефти, которые нужно проверять ежедневно. Действующие стандарты требуют проверки раз в десять дней по двум показателям.

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Новак отметил, что требования к качеству нефти и технологическим процессам нужно утвердить законодательно. Он добавил, что необходимо поручить Ростехнадзору и Росстандарту провести комплексные проверки всех пунктов учета нефти. По мнению министра, также важно внести в нормативно-правовую базу процедуру аккредитации химических лабораторий, которые работают с нефтепродуктами.

Помимо этого, Новак предложил увеличить административную ответственность за нарушения требований технического регламента, а именно повысить штраф для юридических лиц до 2% от их оборота (сейчас он составляет 300 тыс. руб.).

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что необходимо довести до конца нормализацию качества нефти на трубопроводе «Дружба». Он добавил, что всех виновных нужно привлечь к ответственности.

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В середине апреля «Белнефтехим» сообщил о снижении качества российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Впоследствии Германия, Польша, Словакия, Украина и Белоруссия приостановили поставки сырой нефти из России. 4 мая в Минэнерго сообщили, что в Белоруссию пошла чистая нефть.

Теги: Дмитрий Медведев, «Дружба», российская нефть
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