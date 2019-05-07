В Москве сняли введенные из-за репетиции парада ограничения движения

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в Twitter о снятии ограничений движения, введенных в Москве 7 мая из-за репетиции парада Победы.

«Репетиция парада закончилась. Все ограничения сняты», — сообщил ЦОДД.

Перекрытия улиц в Москве для репетиции парада Победы, в котором задействована различная военная техника, проводятся с 24 апреля.

Утром 7 мая прошла генеральная репетиция парада «с полным прогоном техники», сообщал ранее ЦОДД. Ограничения движения в этот день действовали на ряде улиц уже с 5:30 утра. Московские власти рекомендовали жителям отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города.