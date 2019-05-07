В СК уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в доме на Ставрополье

В СК уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в доме на Ставрополье

Следователи рассказали, что в результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске погиб один человек и 20 пострадали. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

«В результате происшествия за медицинской помощью обратились 20 человек. Сейчас в больнице остаются четыре человека, их состояние оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел после взрыва газо-воздушной смеси. На первом этаже дома в нежилом помещении, где началось возгорание, спасатели нашли тело безработного мужчины. В СК отметили, что это был Сергей Лысенко 1957 года рождения, который проживал там самовольно. Помещение не отапливалось и не было газифицировано.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).