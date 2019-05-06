Многоэтажный жилой дом загорелся в Железноводске

В Железноводске произошел пожар в девятиэтажном панельном двухподъездном жилом доме. Спасатели эвакуировали более 50 жильцов, среди них есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

«Поступило сообщение о возгорании на первом и втором этажах», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. м. Огонь частично повредил окна и двери на первых двух этажах здания.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание в 04:55 по местному времени (совпадает с мск). В настоящее время тушение пожара продолжается. В нем задействованы 15 пожарных и семь единиц техники.