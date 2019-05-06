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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Многоэтажный жилой дом загорелся в Железноводске

В Железноводске произошел пожар в девятиэтажном панельном двухподъездном жилом доме. Спасатели эвакуировали более 50 жильцов, среди них есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

«Поступило сообщение о возгорании на первом и втором этажах», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. м. Огонь частично повредил окна и двери на первых двух этажах здания.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание в 04:55 по местному времени (совпадает с мск). В настоящее время тушение пожара продолжается. В нем задействованы 15 пожарных и семь единиц техники.

Теги: пожар, многоэтажка, ГУ МЧС России, пострадавшие в пожаре
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