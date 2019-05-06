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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

«Госпитализированы десять человек, из них пять детей. Три человека отправлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Из дома эвакуировали более 70 человек. Пожар ликвидировали в 8:11 мск. В связи с произошедшим к работе приступил оперативный штаб регионального главка МЧС.

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Ранее сообщалось, что в Железноводске загорелся девятиэтажный панельный двухподъездный дом. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. м. Частично были повреждены окна и двери на первом и втором этажах.

Теги: Железноводск, Пожар, ГУ МЧС, многоэтажный дом
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