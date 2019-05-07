ФСБ задержала в Москве 56 человек за поддельные документы для мигрантов

ФСБ задержала в Москве 56 человек за поддельные документы для мигрантов

Сотрудники ФСБ России задержали в столице 56 человек, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным службы, в группировку входили уроженцы Средней Азии, которые массово изготавливали поддельные документы, бланки и печати, чтобы организовывать незаконную миграцию.

Главное управление МВД по Москве возбудило уголовные дела. Силовики ликвидировали 11 «лабораторий», где находились оборудование, бланки и печати. В службе отметили, что обыски провели по 25 адресам.

В марте в Ростовской области сотрудники ФСБ перекрыли канал переправки африканских мигрантов в ЕС транзитом через Украину.