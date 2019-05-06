Медведев предложил доработать закон об авиабезопасности

По результатам расследования катастрофы с загоревшимся самолетом Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Минтрансу подумать над улучшением закона об авиабезопасности. Его поручение опубликовано на сайте правительства.

«Минтрансу России с учетом результатов проведенного расследования представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов», — сказано в документе.

Помимо этого, Медведев поручил выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших в аварии до 8 мая. Вместе с Минтрансом и Минфином этим займутся власти Мурманской и Московской области.

Лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая. Почти через полчаса после взлета пилоты экстренно вернулись в аэропорт, приземлились на взлетно-посадочную полосу, после чего загорелась задняя часть самолета. На борту вместе с членами экипажа находились 78 человек. Погиб 41 пассажир и бортпроводник.