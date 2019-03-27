В Вологодской области пилот погиб при крушении легкомоторного самолета

В Вологодской области пилот погиб при крушении легкомоторного самолета

Легкомоторный самолет ​R-20M «Птенец-3» разбился на озере ​Кубенское в Вологодской области. В результате пилот погиб, сообщается на сайте ​​Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

«Основными версиями причины аварии являются техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и плохие погодные условия», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Северо-Западная транспортная прокуратура также начала проверку соблюдения законодательства, касающегося безопасности полетов. Авиакрушение произошло в 8 км от острова Спас-Каменный. Среди причин прокуратура рассматривает неисправность двигателя самолета и сильную метель.