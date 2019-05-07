На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Военная техника, авиация и военнослужащие принимают участие в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков, принимает — министр обороны Сергей Шойгу. Трансляцию начала репетиции вел телеканал «Россия 24».

В репетиции участвуют более 13 тыс. военнослужащих, 130 единиц техники, более 70 самолетов и вертолетов. По Красной площади, как ожидается, проедут танк Т-34, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-МДМ и БТР-82А, танки Т-14 «Армата», зенитные ракетные системы С-400, ракетные комплексы «Ярс».

В воздушной части участвуют вертолеты Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24 и Ми-26, самолеты Ил-76МД, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, Ил-78.

Из-за репетиции парада было ограничено движение по Триумфальной площади, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Нижние Мневники, Мневники, Тверской, Моховой и другим.