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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Появились фото с первой ночной репетиции парада Победы в Москве
На Красной площади в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы. В центре столицы можно было увидеть различные виды военной техники, которая используется в российской армии
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Одной из новинок парада стал автомобиль Aurers Senat. Кабриолет, на котором должны проехать министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом главком сухопутных войск Олег Салюков, заменит автомобиль ЗиЛ, который принимал участие в параде в течение многих лет.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Всего в репетиции приняли участие 35 парадных расчетов, а также 130 единиц военной техники. Как сообщает агентство ТАСС, впервые по Красной площади прошли батальон Московского университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского.

Общество
Минобороны озвучило список техники и самолетов для парада 9 мая в Москве

Из техники зрители могли увидеть бронеавтомобили «Тигр», защищенные автомобили «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3. Кроме того, проехали танки третьего поколения Т-14 «Армата», боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы «Ярс».

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Также в центре Москвы появились самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Еще две репетиции парада должны пройти в Москве 4 и 7 мая. За два дня до праздника в генеральном смотре примет участия в том числе и боевая техника.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Автор: Артем Филипенок
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