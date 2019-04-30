Появились фото с первой ночной репетиции парада Победы в Москве

Появились фото с первой ночной репетиции парада Победы в Москве

На Красной площади в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы. В центре столицы можно было увидеть различные виды военной техники, которая используется в российской армии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Одной из новинок парада стал автомобиль Aurers Senat. Кабриолет, на котором должны проехать министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом главком сухопутных войск Олег Салюков, заменит автомобиль ЗиЛ, который принимал участие в параде в течение многих лет.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Всего в репетиции приняли участие 35 парадных расчетов, а также 130 единиц военной техники. Как сообщает агентство ТАСС, впервые по Красной площади прошли батальон Московского университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского.

Из техники зрители могли увидеть бронеавтомобили «Тигр», защищенные автомобили «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3. Кроме того, проехали танки третьего поколения Т-14 «Армата», боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы «Ярс».