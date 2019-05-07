В Тихом океане нашли части «черного ящика» пропавшего F-35А ВВС Японии

В Тихом океане нашли фрагменты бортового самописца истребителя-бомбардировщика F-35A Воздушных сил самообороны Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министра обороны страны Такэси Ивая.

Части «черного ящика» обнаружили неподалеку от места крушения, они сильно повреждены. При этом в них нет данных о последнем полете истребителя. Отмечается, что пилота по-прежнему не нашли.

В начале апреля истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном в 135 км к востоку от города Мисава. Он исчез спустя семь минут после взлета. На борту находился только пилот. Самолет должен был участвовать в учениях с четырьмя аналогичными истребителями. Впоследствии его обломки нашли в океане.

У Воздушных сил самообороны Японии есть 13 истребителей F-35A, которые находятся на базе Мисава.