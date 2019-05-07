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В Тихом океане нашли части «черного ящика» пропавшего F-35А ВВС Японии

В Тихом океане нашли фрагменты бортового самописца истребителя-бомбардировщика F-35A Воздушных сил самообороны Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министра обороны страны Такэси Ивая.

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В Тихом океане обнаружили обломки пропавшего истребителя ВВС Японии

Части «черного ящика» обнаружили неподалеку от места крушения, они сильно повреждены. При этом в них нет данных о последнем полете истребителя. Отмечается, что пилота по-прежнему не нашли.

В начале апреля истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном в 135 км к востоку от города Мисава. Он исчез спустя семь минут после взлета. На борту находился только пилот. Самолет должен был участвовать в учениях с четырьмя аналогичными истребителями. Впоследствии его обломки нашли в океане.

У Воздушных сил самообороны Японии есть 13 истребителей F-35A, которые находятся на базе Мисава.

Теги: F-35A, Япония, Тихий океан, «черный ящик»
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Истребитель F-35А ВВС Японии пропал над Тихим океаном
Общество
В Тихом океане обнаружили обломки пропавшего истребителя ВВС Японии
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