Истребитель F-35А ВВС Японии пропал над Тихим океаном

Истребитель Воздушных сил самообороны Японии F35A пропал с экранов радаров над Тихим океаном, сообщает телеканал NHK со ссылкой на военных. Это произошло примерно в 135 км к востоку от города Мисава, префектура Аомори.

На поиски пропавшего F-35А направлены самолеты и суда сил самообороны Японии. Известно, что на борту был только пилот, истребитель должен был принимать участие в учениях с четырьмя другими самолетами этого же типа. Истребитель пропал с экранов радара спустя семь минут после взлета с авиабазы в Мисава.

F35 — современный истребитель с технологией «стелс», снижающей заметность боевого самолета для радаров. Существует три типа этого истребителя: F35A, F35B и F35C.