В Тихом океане обнаружили обломки пропавшего истребителя ВВС Японии

Обломки истребителя-бомбардировщика F-35A Воздушных сил самообороны Японии, который пропал с радаров 9 апреля, обнаружили в Тихом океане. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, находившийся на борту пилот пока не найден. Поисково-спасательная операция продолжается.

Этот самолет пропал спустя семь минут после взлета с авиабазы в Мисаве. Он должен был принимать участие в учениях с четырьмя другими истребителями этого же типа.

Воздушные силы самообороны Японии в настоящее время располагают 13 подобными самолетами. Все они размещены на базе Мисава.