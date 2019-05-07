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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
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Хоккеиста Гаврикова вызвали в сборную России

Хоккеиста Владислава Гаврикова вызвали в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

«Защитник Владислав Гавриков вызван в национальную сборную», — говорится в сообщении.

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Гавриков является игроком американского клуба «Коламбус Блю Джекетс», за который он стал играть в апреле.

Во вторник, 7 мая, команда выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв «Бостон Брюинз». При этом «Коламбус Блю Джекетс» вышла во второй раунд плей-офф впервые в истории.

Чемпионат мира пройдет в Словакии (в Братиславе и Кошице) с 10 по 26 мая. За сборную России также сыграет нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Теги: Чемпионат мира по хоккею, Сборная России
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