Хоккеиста Гаврикова вызвали в сборную России

Хоккеиста Владислава Гаврикова вызвали в национальную сборную для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

«Защитник Владислав Гавриков вызван в национальную сборную», — говорится в сообщении.

Гавриков является игроком американского клуба «Коламбус Блю Джекетс», за который он стал играть в апреле.

Во вторник, 7 мая, команда выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв «Бостон Брюинз». При этом «Коламбус Блю Джекетс» вышла во второй раунд плей-офф впервые в истории.