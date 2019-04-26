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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Овечкин согласился сыграть за сборную Россию на чемпионате мира по хоккею

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что после вылета его команды из розыгрыша Кубка Стэнли он приедет в расположение сборной России для участия в чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Также свое участие в турнире подтвердили партнеры Овечкина по «Вашингтону» — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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Кроме того, за сборную России на чемпионате мира согласились выступить нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев. Команда Дадонова в текущем сезоне не смогла пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а коллектив Зайцева вылетел в первом раунде, проиграв в семи матчах «Бостон Брюинз».

Чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Норвегии (10 мая), Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая).

Теги: Александр Овечкин, Вашингтон, хоккей, ФХР, Чемпионат мира, Евгений Кузнецов ..., Дмитрий Орлов
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