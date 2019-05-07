Федерация работодателей Украины оценила потери в торговле с Россией

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире онлайн-студии «CapitalTV» заявил, что Киев понес серьезные экономические потери из-за падения объемов торговли с Россией.

Он предложил сравнить внешнеэкономические показатели 2013 и 2018 годов, указав на то, что за пять лет торговля с Россией сократилась более чем в три раза. При этом экспорт, как отметил Саливон, показал падение больше чем в четыре раза, а импорт из России снзизилися почти втрое.

При этом директор департамента подчеркнул, что эти цифры рассчитаны без учета российского газа, который закупается украинской стороной в Словакии и ряде других стран. Саливон рассказал, что если учитывать эти закупки, то украинский экспорт в Россию и импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. «Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, 0,77%, если не ошибаюсь. А для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз», — отметил он.

Торгово-экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2015 году после того, как Киев начал процедуру приостановки действия закона о зоне свободной торговли с Россией в рамках СНГ. Кроме того, кабмин решил ввести эмбарго на целый список российских товаров.