Суд определил дату оглашения приговора Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы вынесет приговор по делу об избиении и хулиганстве со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в среду, 8 мая, сообщает корреспондент РБК.

«Приговор будет оглашен 8 мая в 14:00 мск», — заявила судья.

В рамках заседания Кокорин, выступая с последним словом, заплакал и признал вину, а также принес извинения за свои действия и действия брата (Кирилла Кокорина).

В свою очередь Мамаев раскаялся, принес извинения и выразил мнение, что проведенное время в СИЗО было заслуженным, но им и стоит ограничиться.