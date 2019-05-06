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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Суд определил дату оглашения приговора Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы вынесет приговор по делу об избиении и хулиганстве со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в среду, 8 мая, сообщает корреспондент РБК.

«Приговор будет оглашен 8 мая в 14:00 мск», — заявила судья.

В рамках заседания Кокорин, выступая с последним словом, заплакал и признал вину, а также принес извинения за свои действия и действия брата (Кирилла Кокорина).

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В свою очередь Мамаев раскаялся, принес извинения и выразил мнение, что проведенное время в СИЗО было заслуженным, но им и стоит ограничиться.

Братьев Кокориных, Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. По версии следствия, в двух драках, устроенных ими в центре Москвы в октябре 2018 года, пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, Приговор
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