Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде

Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде

На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.

Футболист подчеркнул, что полностью признает вину, и принес извинения за свои действия и действия брата. «Люди за это время не поменяли свою точку зрения, они по-прежнему видят то, что им примитивно показали в первые дни по телевизору, но здесь каждый останется при своем мнении», — отметил Кокорин. После этого он начал извиняться перед командой (выступает за «Зенит») и семьей. При упоминании родителей футболист заплакал.

Кроме того, во время последнего слова Кокорин и Павел Мамаев попросили не ломать их судьбу реальным тюремным заключением. Приговор Кокорину, его младшему брату Александру, Мамаеву и футболисту любительской лиги Александру Протасовицкому будет оглашен 8 мая.

В октябре прошлого года они стали участниками двух драк в центре Москвы. Следствие утверждает, что они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина.