Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

Видео: 112 Украина / YouTube

Действующий президент Украины Петр Порошенко приехал в Донецкую область с последним визитом. В Авдеевке глава государства рассказывал военным о новейшем вооружении, когда стоявшая с ним рядом военнослужащая упала в обморок. Об этом сообщает «112 Украина».

Девушку подхватили стоявшие рядом сослуживцы, а президент прервал речь и помог отнести ее в сторону. «И такое бывает», — сказал Порошенко.

Когда военнослужащая вернулась в строй, президент пожал ей руку и спросил про здоровье. Девушка ответила, что все нормально, отметив, что ей «посоветовали бронежилет снять».