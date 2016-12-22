Солдат почетного караула потерял сознание во время речи Порошенко

Во время речи президента Украины Петра Порошенко на военном параде ко Дню независимости страны одному из солдат почетного караула стало плохо, и он упал в обморок, сообщает «Страна.ua». Солдата успели подхватить охранники, а затем увели, заменив почетный караул.

Видео: informator.ua / YouTube

День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости.

В Киеве прошел военный парад, его принимал Порошенко. В марше приняли участие около 4,5 тыс. военных: парадные расчеты всех родов войск Вооруженных сил Украины, подразделения Национальной гвардии, МВД, ГСЧС, ветераны Антитеррористической операции, знаменосные группы и парадные расчеты стран-членов НАТО. На параде были продемонстрированы образцы новейшей военной техники украинского производства: высокоточная система залпового огня «Ольха», оперативно-тактический комплекс «Сапсан», автоматизированная ракетная система залпового огня (РСЗО) «Верба», самоходная 155-мм гаубица «Богдана», оперативно-тактический комплекс «Гром-2» и бронированный многофункциональный автомобиль «Барс-8».



В марте во время выступления Порошенко по случаю четвертой годовщины создания Национальной гвардии страны знаменосец почетного караула почувствовал себя плохо. Он пошатнулся, однако к нему оперативно подошли несколько человек и увели его. Место знаменосца занял другой военный.