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Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе
По словам президента, во время конфликта на востоке республики украинские войска потеряли около 3 тыс. человек. 6 мая Порошенко встретился с военнослужащими — участниками боевых действий
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

За период вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях погибли 2973 украинских военнослужащих. Такие данные привел президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область. Поездка приурочена к отмечаемому 6 мая на Украине Дню пехоты.

В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС). «Всего за время российской агрессии в Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Порошенко.

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Глава государства, срок президентства которого подходит к концу, также сообщил, что поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии ООС до 17 тыс. грн ($638).

«Поручаю принять решение об увеличении выплаты на 5 тыс. грн, до суммы 17 тыс.», — сказал Порошенко.

Ранее в понедельник он поздравил украинских пехотинцев с профессиональным праздником. Президент отметил, что в этом году праздник впервые отмечается на государственном уровне, и назвал пехотинцев настоящими тружениками войны, «закаленными в боях с российским агрессором». «Верю, что ваша готовность к немедленному выполнению задач, направленных на защиту независимости и территориальной целостности родной земли, и в дальнейшем будет оставаться мощным гарантом обороноспособности нашего государства», — заключил Порошенко.

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Следственный комитет России со ссылкой на данные международных правозащитных организаций летом 2017 года сообщил, что потери среди мирного населения в Донбассе составили более 9,5 тыс. человек, более 22 тыс. получили ранения.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Донбасс, Петр Порошенко
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