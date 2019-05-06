Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе

По словам президента, во время конфликта на востоке республики украинские войска потеряли около 3 тыс. человек. 6 мая Порошенко встретился с военнослужащими — участниками боевых действий

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

За период вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях погибли 2973 украинских военнослужащих. Такие данные привел президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область. Поездка приурочена к отмечаемому 6 мая на Украине Дню пехоты.

В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС). «Всего за время российской агрессии в Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Порошенко.

Глава государства, срок президентства которого подходит к концу, также сообщил, что поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии ООС до 17 тыс. грн ($638).

«Поручаю принять решение об увеличении выплаты на 5 тыс. грн, до суммы 17 тыс.», — сказал Порошенко.