В учебниках истории Крыма уберут главу о коллаборационизме крымских татар

Из школьных учебников по истории Крыма уберут раздел о сотрудничестве крымских татар с немцами во время Великой Отечественной войны, сообщили РБК в пресс-службе министерства образования науки и молодежи Крыма.

«В учебнике был раздел, посвященный коллаборационизму, в котором описывалось, как различные народы, проживавшие на территории Крыма в период Великой Отечественной войны, вынужденно или идейно взаимодействовали с оккупантами. В этом разделе речь шла о [коллаборационизме] армян, русских, крымских татар, украинцев. Но отдельно возмутилась крымско-татарская общественность, так как про них было описано чуть подробнее. Было принято решение, чтобы не обижать чувства всех национальностей, изъять весь раздел из учебника», — сообщили в минобразования.

В пресс-службе пояснили, что в новом учебном году школьникам выдадут учебники в новой редакции, где коллаборационизм «либо будет подан более деликатно, либо его не будет», а в учебниках старой редакции «страницы с главой аккуратненько [вырвут]».

В феврале Совет крымских татар пожаловался властям республики на учебники по истории Крыма за 10-й класс. Недовольство организации вызвало то, как авторы освещают участие крымских татар в Великой Отечественной войне и депортацию в 1944 году. Совет захотел предотвратить «провокации, пропаганду ксенофобии». Позднее из школ полуострова были изъяты эти учебники.