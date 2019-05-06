Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Калви

Мосгорсуд признал законным продление до 14 июля домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд руб.

«Мосгорсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции о домашнем аресте для Майкла Калви», — заявили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Калви на три месяца. Адвокат основателя фонда Baring Vostok Дмитрий Клеточкин просил суд отпустить подзащитного под подписку о невыезде или залог в 5 млн руб.

Калви перевели под домашний арест из СИЗО 11 апреля.



Майкла Калви и других фигурантов дела задержали в Москве 15 февраля. Как полагает следствие, основатель Baring Vostok завысил стоимость акций International Financial Technology Group с 600 тыс. до 3 млрд руб. и убедил акционера банка «Восточный» принять их в счет долга у «Первого коллекторского бюро».