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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Калви

Мосгорсуд признал законным продление до 14 июля домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд руб.

«Мосгорсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции о домашнем аресте для Майкла Калви», — заявили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Калви на три месяца. Адвокат основателя фонда Baring Vostok Дмитрий Клеточкин просил суд отпустить подзащитного под подписку о невыезде или залог в 5 млн руб.

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Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Калви перевели под домашний арест из СИЗО 11 апреля.

Майкла Калви и других фигурантов дела задержали в Москве 15 февраля. Как полагает следствие, основатель Baring Vostok завысил стоимость акций International Financial Technology Group с 600 тыс. до 3 млрд руб. и убедил акционера банка «Восточный» принять их в счет долга у «Первого коллекторского бюро».

Теги: Майкл Калви, домашний арест, Baring Vostok, новости РБК
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