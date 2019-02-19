Amnesty осудила Киев за не выполненные после Евромайдана обещания

Amnesty осудила Киев за не выполненные после Евромайдана обещания

Международная правозащитная организация недовольна тем, как новые власти Украины расследуют нарушения прав человека в ходе событий на Евромайдане. Amnesty International припомнила Киеву его «громкие обещания»

Массовые беспорядки на площади Независимости 19 февраля 2014 года (Фото: Евгений Малолетка / ТАСС)

Украинские власти не смогли добиться справедливости по отношению ко всем жертвам злоупотреблений со стороны полиции во время протестов на Евромайдане. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International в пятую годовщину данных событий.

По мнению правозащитников, украинская система уголовного правосудия не только не решила вопрос с преследованием бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, но и «сопротивлялась и препятствовала» правосудию.

«Пять лет — это долгий срок с точки зрения справедливости и для большинства жертв, которые пострадали от рук украинской полиции, справедливость по-прежнему не просматривается. Были даны обещания, власти, пришедшие на смену Януковичу, давали громкие обещания, но время и факты говорят сами за себя. До тех пор, пока все ответственные, включая отдававших приказы, не будут привлечены к ответственности, нельзя говорить о восстановлении справедливости», — сказано в заявлении Amnesty International.