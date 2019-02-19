Amnesty осудила Киев за не выполненные после Евромайдана обещания

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,76 -0,52 EUR Бирж. 74,58 -0,41 Brent 66,29 -0,38% USD Нал. 66,53 65,71 EUR Нал. 75,51 74,58 USD ЦБ 66,20 -0,04 EUR ЦБ 74,82 -0,09 EUR/USD 1,1342 0,0031 BTC/USD Бирж. 3 995,00 18,00 IMOEX 2 458,55 -0,56% RTSI 1 173,64 -0,29% DJIA 25 888,83 —% Nasdaq 7 486,15 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 66,2 (-0,04) Quote, 19 фев, 13:48
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (-0,09) Quote, 19 фев, 13:48
Порошенко внес в Раду законопроект о допуске зарубежных войск на Украину Политика, 00:56 В Петербурге 11 школьников попали в больницу после проверки на туберкулез Общество, 00:30 Конгресс США проверит планы по строительству АЭС в Саудовской Аравии Политика, 00:12 Большинство россиян заявили о невозможности честного бизнеса в России Политика, 00:01 Объем дотаций регионам впервые превысил 1 трлн руб. Экономика, 00:00 Правительство разместило секретный депозит на ₽200 млрд в Промсвязьбанке Экономика, 00:00 Родственники Скрипаля заявили о просьбе признать его пропавшим без вести Общество, 19 фев, 23:59 Bloomberg узнал об условии США для прекращения торговой войны с Китаем Экономика, 19 фев, 23:45 YouTube решил смягчить систему наказания пользователей за нарушения Технологии и медиа, 19 фев, 23:31 СК проверит сообщения о поданном в курганской школе супе с субпродуктами Общество, 19 фев, 23:24 Лига чемпионов по футболу. «Ливерпуль» — «Бавария». Онлайн Спорт, 19 фев, 23:00 Власти допустили ввод налога на самозанятых по всей стране в 2020 году Экономика, 19 фев, 22:36 Саратовский банк сообщил о выемке документов сотрудниками ФСБ Общество, 19 фев, 22:28 Штаты против Трампа: почему введение ЧП оказалось оспорено в суде Политика, 19 фев, 22:15
Политика ,  
0 
Amnesty осудила Киев за не выполненные после Евромайдана обещания
Международная правозащитная организация недовольна тем, как новые власти Украины расследуют нарушения прав человека в ходе событий на Евромайдане. Amnesty International припомнила Киеву его «громкие обещания»
Массовые беспорядки на площади Независимости 19 февраля 2014 года (Фото: Евгений Малолетка / ТАСС)

Украинские власти не смогли добиться справедливости по отношению ко всем жертвам злоупотреблений со стороны полиции во время протестов на Евромайдане. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International в пятую годовщину данных событий.

По мнению правозащитников, украинская система уголовного правосудия не только не решила вопрос с преследованием бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, но и «сопротивлялась и препятствовала» правосудию.

Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос по «делу Евромайдана»

«Пять лет — это долгий срок с точки зрения справедливости и для большинства жертв, которые пострадали от рук украинской полиции, справедливость по-прежнему не просматривается. Были даны обещания, власти, пришедшие на смену Януковичу, давали громкие обещания, но время и факты говорят сами за себя. До тех пор, пока все ответственные, включая отдававших приказы, не будут привлечены к ответственности, нельзя говорить о восстановлении справедливости», — сказано в заявлении Amnesty International.

Политика
На Украине 48 человек признали виновными в преступлениях на Евромайдане

Правозащитники отмечают, что во время событий на Евромайдане были убиты более 100 человек. По состоянию на конец 2018 года в деле фигурирует 441 подозреваемый. Большинство из них на момент событий были сотрудниками правоохранительных органов, а также должностными лицами городской администрации, прокуратуры и судьями. В общей сложности дела 288 человек были направлены в суд, по 52 делам были приняты судебные решения, в 48 случаях были оглашены обвинительные приговоры. Однако только девять приговоров предполагали лишение свободы, сетуют правозащитники. При этом никто из заключенных не был бывшим сотрудником полиции, подчеркивается в сообщении.

Amnesty обращает внимание, что через год после событий на Майдане опубликовала отчет под названием «Украина: год спустя после Майдана — с правосудием тянут, в правосудии отказывают». Спустя пять лет, отмечает организация, ничего не изменилось. «Это позор и обвинение в адрес украинской системы уголовного правосудия», — делают вывод правозащитники.

Последний год Amnesty периодически выпускала заявления, в ходе которых критике подвергались действия украинских властей и местных националистов. Так, в марте 2018 года правозащитники остались недовольны бездействием полиции при нападении активистов радикальной группировки «Карпатская сечь» на участников мирного шествия в Ужгороде. Весной и летом Amnesty International обращала внимания на нападения экстремистов на ЛГБТ-активистов в Киеве и Черновцах. При этом правозащитники вновь указывали, что полиция не препятствовала организаторам беспорядков.

8 февраля Amnesty International в своем докладе отметила, что власти Украины так и не расследовали многочисленные случаи нарушения прав человека, нападения на журналистов. При этом правозащитники подчеркивали, что ситуация с правами человека в Донбассе и Крыму также ухудшилась. Amnesty утверждает, что критики нынешних властей Крыма изгоняются с полуострова либо оказываются за решеткой.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Amnesty International, Евромайдан, правозащитники
Материалы по теме
Экс-советник Авакова рассказал о пьянстве Порошенко во время Евромайдана
Политика
На Украине уволили судью за аресты активистов Евромайдана
Политика
На Украине призвали ввести уголовное наказание за оскорбление Евромайдана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter