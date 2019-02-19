Amnesty осудила Киев за не выполненные после Евромайдана обещания

Украинские власти не смогли добиться справедливости по отношению ко всем жертвам злоупотреблений со стороны полиции во время протестов на Евромайдане. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International в пятую годовщину данных событий.
По мнению правозащитников, украинская система уголовного правосудия не только не решила вопрос с преследованием бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, но и «сопротивлялась и препятствовала» правосудию.
«Пять лет — это долгий срок с точки зрения справедливости и для большинства жертв, которые пострадали от рук украинской полиции, справедливость по-прежнему не просматривается. Были даны обещания, власти, пришедшие на смену Януковичу, давали громкие обещания, но время и факты говорят сами за себя. До тех пор, пока все ответственные, включая отдававших приказы, не будут привлечены к ответственности, нельзя говорить о восстановлении справедливости», — сказано в заявлении Amnesty International.