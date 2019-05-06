Генпрокурор Украины заявил о готовности уйти в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов покинуть свою должность, если Верховная рада выразит ему недоверие. Об этом сообщает «112 Украина».

«Если парламент выразит мне недоверие, я это восприму абсолютно нормально, спокойно, и готов к этому», — сказал Луценко.

Он добавил, что не видит оснований для своей отставки. «На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке, а закон о прокуратуре предусматривает смену прокурора только в двух случаях: когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел», — сказал генпрокурор.

Генпрокурор рассказал, что в Раде уже начали собирать подписи за его отставку, но необходимые 150 подписей пока собрать не удалось, отмечает УНИАН. «Я готов к этому. Последствия я знаю, сбор подписей за мою отставку инициирован, он начался. По данным за неделю, аж 19 подписей собрали. Как только будет 150 — поговорим отдельно», — отметил он.