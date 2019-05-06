Кокорин обрадовался досрочному чемпионству «Зенита»

Футболист «Зенита» Александр Кокорин заявил в Пресненском суде, что рад за своих одноклубников, которые досрочно победили в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я рад за ребят. В принципе, это не было секретом, по ходу сезона было видно, что, наверное, все так и закончится», — сообщил футболист в зале суда.

В субботу, 4 мая, петербургский клуб досрочно гарантировал себе первое место за три тура до завершения первенства. Команда завоевала золото после поражения московского «Локомотива» на выездном матче с тульским «Арсеналом».

Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого задержали в октябре 2018 года после двух драк в центре Москвы. Им вменяют хулиганство, побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Все четверо находятся под арестом.