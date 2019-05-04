В Петербурге зажгли ростральные колонны в честь победы «Зенита» в РПЛ

В Петербурге зажгли ростральные колонны в честь победы «Зенита» в РПЛ

На стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге зажгли ростральные колонны в честь победы «Зенита» в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ).

Петербургский клуб в субботу досрочно гарантировал себе первое место за три тура до завершения первенства. Команда завоевала золото после поражения московского «Локомотива» в выездном матче с тульским «Арсеналом». Игра закончилась со счетом 2:0.

Эта победа в турнире стала пятой в истории клуба и первой для Сергея Семака в качестве тренера. Ранее «Зенит» выигрывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. В чемпионатах СССР команда побеждала единожды — в 1984 году.