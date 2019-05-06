Британский разведывательный корабль пришвартовался в порту Одессы

Гидрографический корабль Королевского флота Великобритании Echo (H87) причалил в одесском порту 6 мая, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины на своей странице в Facebook. Судно прибыло в рамках двустороннего сотрудничества между странами и пробудет в городе до 9 мая.

На борту британского корабля запланирована встреча его командира с главой ВМС Украины Игорем Воронченко. Также там пройдет дружеский матч по регби между экипажем судна и командой украинских ВМС.

В апреле Echo, вооруженный 20-миллиметровой пушкой и 7,62-миллиметровым пулеметом и оснащенный оборудованием для поддержки операций подводных лодок и десанта, появился в Черном море, где мог находиться в течение 21 дня согласно Концвенции Монтрё. Впервые он зашел туда в декабре 2018 года. Тогда министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объяснил появление корабля сигналом для России о том, что Великобритания поддержит Украину при угрозе агрессии.