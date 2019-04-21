Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

Это второе появление военного корабля британского флота в Черном море за последние несколько месяцев. В прошлый раз Лондон заявил, что таким образом посылает сигнал Москве

Британский корабль HMS Echo в порту Одессы. Декабрь 2018 (Фото: Yevgeny Volokin / Reuters)

Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря, свидетельствуют данные ресурса Bosphorus Observer, который отслеживает прохождение судов через пролив Босфор.

В сообщении подчеркивается, что корабль, оснащенный 20-миллиметровой пушкой и 7,62-миллиметровым пулеметом, вошел в Черное море в 18:15 и «сможет оставаться там в течение 21 дня в соответствии с Договором Монтрё».

Речь идет о Конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Документ в частности устанавливает режим прохода по ним военных кораблей в отношении черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тыс. т со сроком пребывания не больше 21 суток.