Разведывательный корабль британского флота вошел в Черное море

Разведывательный корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Echo вошел в акваторию Черного моря. Об этом свидетельствуют данные ресурса Bosphorus Observer.

Указывается, что судно прошло через Босфор и вошло в Черное море в сопровождении турецкой береговой охраны. Корабль оснащен вооружением — 20-миллиметровой пушкой и 7,62-миллиметровым пулеметом.

Данные сервиса Marine Traffic также свидетельствуют о том, что HMS Echo вошел в Черное море, следуя из порта Стамбула через Босфор.

14 декабря стратегический разведывательный самолет британских ВВС Boeing RC-135R провел разведку у российского побережья Черного моря. Его полет продолжался около четырех часов, он проходил в пределах международного воздушного пространства.