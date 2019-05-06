В Москве начали отключать отопление

Московская энергетическая компания начала отключать отопление с 6 мая, сообщается на сайте МОЭК.

Тепло будут отключать поэтапно в течение трех дней: сначала в промышленных, административных и жилых зданиях, затем в школах, детских садах и больницах. За это время отключат отопление более чем в 77 тыс. зданий, включая 33 тыс. жилых домов.

Ранее в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова напомнили, что отопление отключают при среднесуточной температуре выше восьми градусов в течение пяти суток подряд. Чиновник добавил, что отопительный сезон прошел без каких-либо сбоев.



Ранее МОЭК рассказала, что из-за профилактических работ на тепловых сетях горячую воду в Москве начнут отключать с 13 мая. Профилактика завершится в конце августа, а подачу горячей воды обещают приостановить не больше чем на десять дней.