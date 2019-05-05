Бирюков назвал дату отключения отопления в Москве

Отопление в Москве начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщили РБК в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Чиновник напомнил, что власти столицы выключают отопление при среднесуточной температуре выше восьми градусов в течение пяти суток подряд и что в первую очередь это происходит в административных и жилых зданиях. Текущий отопительный сезон в девятый раз подряд прошел без каких-либо сбоев, отметил Бирюков. Кроме того, он сообщил, что город уже приступил к подготовке к следующему отопительному сезону, начало которого запланировано на сентябрь.

Ранее Бирюков рассказал о сроках ежегодного временного отключения горячей воды в Москве — оно будет происходить с конца мая по август.