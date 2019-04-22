МОЭК назвала сроки отключения горячей воды в Москве

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 63,83 -0,23 EUR Бирж. 71,82 -0,23 Brent 73,84 +2,56% USD Нал. 64,27 63,41 EUR Нал. 72,26 71,36 USD ЦБ 63,79 -0,17 EUR ЦБ 71,72 -0,20 EUR/USD 1,1251 +0,0008 BTC/USD Бирж. 5 328,00 +6,10 IMOEX 2 580,72 +0,66% RTSI 1 273,83 +1,03% DJIA 26 471,46 -0,33% Nasdaq 7 970,14 -0,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
PPL $35 (+12,98%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
PPL $35 (+12,98%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 63,79 (-0,17) Quote, 14:01
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,2) Quote, 14:01
Скворцова заявила о первой в мире пересадке ребенку легких и печени Общество, 16:47 Команда Кусто передала Минприроды отчет по «китовой тюрьме» в Приморье Общество, 16:42 Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 16:37 В ОБСЕ и Европарламенте оценили президентские выборы на Украине Политика, 16:30 Старикам тут место. Дайджест иностранных СМИ Pro, 16:26 МОЭК назвала сроки отключения горячей воды в Москве Общество, 16:17 США объявили об отказе от поблажек для импортеров иранской нефти Политика, 16:14 Упал — поднялся: после какого ценового минимума начнется рост Bitcoin Крипто, 16:08 Писатель Быков сообщил о планах вскоре «вернуться в строй» Общество, 16:07 Кабмин разрешил привлекать средства дольщиков при готовности дома на 30% Общество, 15:58 Мэр Киева Кличко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах Политика, 15:57 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 15:55 СК и прокуратура проверят данные о смерти ветерана в больнице на Урале Общество, 15:51 Совфед одобрил закон о крабовых аукционах Общество, 15:45
Общество ,  
0 
МОЭК назвала сроки отключения горячей воды в Москве

Профилактические работы на тепловых сетях Москвы начнутся 13 мая и завершатся в конце августа, говорится в сообщении Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). В это время будет прекращаться горячее водоснабжение отдельных домов, при этом в каждом случае срок отключения не превысит 10 дней.

​«Сегодня в Москве продолжительность отключений не превышает 10 дней, это обоснованный срок для проведения работ без потери качества и обеспечения надежности самой большой в стране теплоэнергетической системы», — отметил заместитель управляющего директора и главный инженер МОЭК Андрей Зенин.

Общество
Росстат назвал регионы с наихудшим обеспечением жителей горячей водой

Дату начала и срок отключения горячей воды в каждом конкретном доме столицы можно узнать с помощью специального сервиса на сайте МОЭК. Если адрес дома в сервисе отсутствует, значит, горячее водоснабжение данного дома осуществляет другая организация.

В МОЭК напомнили, что летние отключения горячей воды вызваны необходимостью подготовки коммуникаций к отопительному сезону.​

Теги: МОЭК, отключение горячей воды
Материалы по теме
Росстат назвал регионы с наихудшим обеспечением жителей горячей водой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter