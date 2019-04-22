МОЭК назвала сроки отключения горячей воды в Москве

Профилактические работы на тепловых сетях Москвы начнутся 13 мая и завершатся в конце августа, говорится в сообщении Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). В это время будет прекращаться горячее водоснабжение отдельных домов, при этом в каждом случае срок отключения не превысит 10 дней.

​«Сегодня в Москве продолжительность отключений не превышает 10 дней, это обоснованный срок для проведения работ без потери качества и обеспечения надежности самой большой в стране теплоэнергетической системы», — отметил заместитель управляющего директора и главный инженер МОЭК Андрей Зенин.

Дату начала и срок отключения горячей воды в каждом конкретном доме столицы можно узнать с помощью специального сервиса на сайте МОЭК. Если адрес дома в сервисе отсутствует, значит, горячее водоснабжение данного дома осуществляет другая организация.

В МОЭК напомнили, что летние отключения горячей воды вызваны необходимостью подготовки коммуникаций к отопительному сезону.​