В ЕС и Совете Европы выразили соболезнования после катастрофы SSJ100

В ЕС и Совете Европы выразили соболезнования после катастрофы SSJ100

Совет Европы выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Совет Европы выражает искренние соболезнования народу России в связи с трагической гибелью людей в результате аварийной посадки самолета в аэропорту Шереметьево в воскресенье», — говорится в сообщении, поступившем в агентство.

Соболезнования также выразили в Евросоюзе. В Twitter представительства ЕС в России написали, что скорбят по погибшим в результате трагедии в аэропорту Шереметьево. «Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем полного выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич также написала в Twitter, что ЕС выражает соболезнования семьям и друзьям погибших.