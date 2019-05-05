МИД в ответ на идею Трампа назвал первостепенные задачи по ядерной сделке

Комментируя идею Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем, российское внешнеполитическое ведомство посоветовало сначала решить проблемы по Договору о стратегических наступательных вооружениях и продлить его

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Первоочередной задачей по вопросу международного регулирования оборота ядерного оружия в мире является продление Договора о стратегических наступательных вооружениях и решение проблем, которые связаны с ним. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Думаю, что в качестве первоочередной задачи нам с коллегами из США стоило бы сосредоточиться на продлении действующего ДСНВ, заключенного в 2010 году. Для этого необходимо решить несколько проблем, связанных с искусственным выведением Вашингтоном из засчета по договору значительной части своих стратегических носителей», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Материал дополняется.